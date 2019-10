Top 50 di Serie A - Dal 25° al 21°: Tonali e Nandez. Mica solo muscoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 25 alla numero 21:

25 - NAHITAN NANDEZ

Cagliari, media voto 6,5

Ruba la scena a Nainggolan, e a quasi ogni altro giocatore della squadra sarda. Sempre titolare nelle scelte di Maran, è il lavoro oscuro il motivo della sua preziosità, ma porta a casa anche tre passaggi vincenti, che certo non dispiacciono ai sardi. Erano anni che aspettava di arrivare in Italia, la troppa voglia non l'ha tradito.

24 - LUIS MURIEL

Atalanta, media voto 6,5

Ha perso un po' di tempo per la tonsillite che l'ha fermato, ma l'avvio è stato stellare: due assist contro la SPAL, gol al Genoa. Il suo compito è quello di mettere sale sulla coda di Zapata e dare qualche difficoltà (nonché alternativa) a Gasperini al momento di scegliere i propri attaccanti. Dai primi vagiti di questa stagione, si direbbe che può farlo benissimo.

23 - SANDRO TONALI

Brescia, media voto 6,5

Cellino lo ha blindato dopo gli assalti estivi delle big, e i risultati ovviamente gli stanno dando ragione. Un po' schermo davanti alla difesa e un po' regista, il 2000 di Lodi è uno dei migliori prospetti del calcio italiano. La miglior partita? Quella contro il Napoli: un segnale di personalità.

22 - ROBIN GOSENS

Atalanta, media voto 6,5

Ultima perla, la rete al Lecce: già la terza per lui in questo campionato. Non sente minimamente la concorrenza di Arana, arrivato nel mercato estivo per aumentare le scelte sulla fascia sinistra degli orobici. E continua a spingere a mille.

21 - ALEJANDRO GOMEZ

Atalanta, media voto 6,5

Restiamo a Bergamo, con l'uomo simbolo dei nerazzurri. Il Papu segna poco? Mah, fin qui i gol sono tre. Più sei assist. Sarà... L'argentino dà del tu al pallone e si tira dietro tutta l'Atalanta. Numeri alla mano, pochi giocatori sono incisivi quanto lui in questo campionato.