Top 50 di Serie A - Dal 30° al 26°: Pjanic e Leao, l'unica gioia del Milan

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 30 alla numero 26:

30 - JUSTIN KLUIVERT

Roma, media voto 6,50

Dopo l'anno di apprendistato, nel quale ha fatto vedere a sprazzi numeri interessenti, l'olandese ha trovato la fiducia di Paulo Fonseca. Tolta la partita contro l'Atalanta (unica persa dai giallorossi) ha giocato, e bene, da titolare, coprendo sia la corsia destra che quella sinistra d'attacco. Maiuscola soprattutto la partita contro il Sassuolo.

29 - RAFAEL LEAO

Milan, media voto 6,50

Spoiler: è l'unico giocatore del Milan in classifica. E dire che sul portoghese, soprattutto per la cifra investita, c'era scetticismo. È l'unico che accende la speranza fra i tifosi del Milan, l'unico a non arrendersi anche quando il resto della squadra affonda (vedi Fiorentina). È bastato metterlo in campo a Genova per ribaltare le sorti della partita, non di Giampaolo che probabilmente paga anche l'averlo escluso dai titolari.

28 - MIRALEM PJANIC

Juventus, media voto 6,50

È il giocatore che sta apprendendo al meglio la filosofia sarriana. Nonostante in mezzo ci sia fin troppa abbondanza, il bosniaco è imprescindibile. Il gioco passa attraverso i suoi piedi, la sua precisione è impressionante. E segna anche. E fa anche assist.

27 - ANTONIO CANDREVA

Inter, media voto 6,50

Capro espiatorio per lungo tempo nel periodo spallettiano, Candreva è l'emblema del cambio pelle interista sotto la gestione Conte. Il tecnico lo apprezzava già ai tempi della Nazionale e gli sta dando grande fiducia, ricambiata sin dalla prima giornata. E Lazaro, che doveva giocare al suo posto, aspetta.



26 - MARASH KUMBULLA

Hellas Verona, media voto 6,50

Grande sorpresa di questo inizio stagione. Ha solo 19 anni, ma che personalità. Prendente l'ultima partita contro la Sampdoria, dove ha annullato una vecchia volpe come Quagliarella, che solamente qualche mese fa si laureava capocannoniere della Serie A.