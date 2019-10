Top 50 di Serie A - Dal 35° al 31°: Kulusevski, a star is born, Pulgar freddo

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 35 alla numero 31:

35 - STEFAN DE VRIJ

Inter, media voto 6,4

Salta le prime due per un un risentimento muscolare a un soffio dall'esordio in campionato, poi si prende il cuore della difesa dell'Inter e non lo molla più. Tra i migliori anche nella sconfitta di ieri contro la Juve, non è mai andato sotto la sufficienza: solidità è la parola chiave. Nella retroguardia a tre di Conte ci sta come il cacio sui maccheroni.

34 - DEJAN KULUSEVSKI

Parma, media voto 6,43

Che fosse bravo, lo si sapeva dai tempi delle giovanili all'Atalanta. Che fosse già pronto per fare la differenza in Serie A, no. D'Aversa gli dà fiducia sin dalla prima giornata, contro la Juve, il giovane svedese la ripaga: tre assist e un gol fin qui. Da incorniciare la prestazione contro il Torino. È il migliore del Parma per media voto.

33 - FRANCESCO ACERBI

Lazio, media voto 6,43

Da un giovanissimo a una certezza assoluta del nostro campionato. Rimedia la prima sostituzione da un decennio a questa parte, ma non va mai sotto la sufficienza. Grande avvio, anche quando la Lazio non convince. E messaggio a Mancini: è il miglior centrale italiano del campionato, finora.

32 - ERICK PULGAR

Fiorentina, media voto 6,43

Letale dal dischetto, il cileno si è ambientato alla perfezione nell'ecosistema di Montella e dei nuovi viola di Commisso. Poche sbavature, oltre alle reti su rigore trova il tempo per servire anche due assist vincenti ai compagni. Apre il ciclo gigliato di questa top50: pur con qualche risultato altalenante, la squadra toscana ha rubato l'occhio in questo avvio di stagione.

31 - LORENZO PELLEGRINI

Roma, media voto 6,5

Un peccato. Perché la pausa forzata arriva sul più bello, per uno dei migliori giocatori della squadra di Fonseca e in generale del campionato. Schierato da trequartista nel velocissimo 4-2-3-1 del portoghese, ha fatto la differenza contro Sassuolo e Bologna, e ha steccato poco o nulla. Lo aspettiamo, e lo aspettano soprattutto compagni e tifosi.