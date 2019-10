Top 50 di Serie A - Sensi al 6° posto: Conte ha la rivelazione del campionato

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

6 - STEFANO SENSI

Inter, media voto 6,79

Signore e signori, l'autentica rivelazione di queste prime sette giornate di campionato. Non che Stefano Sensi venisse da una stagione in sordina col Sassuolo, anzi. Né si può dire che l'Inter abbia speso poco per regalarlo a Conte. Però, alzi la mano chi si sarebbe aspettato un simile impatto dal giovane centrocampista urbinate. Impressionante sin dalla prima uscita, quasi mai sottotono e sempre determinante: il suo infortunio ha pesato non poco sul derby d'Italia.

Alla Vidal. O alla Marchisio, fate voi. Fatto sta che il centrocampista nerazzurro, nell'Inter del tecnico salentino, ricorda tanto gli inserimenti tipici della mediana della prima Juve di Conte. Chi se lo aspettava regista, ha trovato invece un incursore temibilissimo, spesso schierato addirittura a ridosso delle punte. Tre gol e quattro assist il suo bottino. Chapeau.

Il campionato di Sensi

Presenze: 7

Minuti giocati: 456

Gol: 3

Assist: 4

Miglior voto: 7,5 (tre partite)

Peggior voto: 6 (tre partite)