TOP 50 TMW - Dzeko e Gomez in calo. Le posizioni dalla 30^ alla 26^

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Ecco le posizioni dalla 30^ alla 26^.

30 - THEO HERNANDEZ (Milan) 6,39

Il miglior acquisto del Milan, forse l'unica nota realmente lieta in un inizio disastroso. Sin dal precampionato si era capito di aver fatto centro, l'infortunio col Bayern in amichevole lo ha tenuto fuori per le prime partite. Altro rendimento rispetto a Ricardo Rodriguez, altro apporto in fase di spinta, accompagnamento alla manovra e anche in fase realizzativa. A oggi, in queste condizioni, il Milan deve augurarsi che non gli venga nemmeno un raffreddore.

Presenze: 9. Reti: 2. Assist: 2. Minuti giocati: 738'.

29 - ANDREA BELOTTI (Torino) 6,42

Nonostante il campionato del Torino sia tutt'altro che memorabile, il capitano non molla mai. E le poche giornate di gloria portano la sua firma. Vedere la gara contro il Milan dove si prende in spalla la squadra, portandola a ribaltare lo svantaggio e vedere il pomeriggio di Brescia dove avvia la riscossa. Considerati anche i preliminari di Europa League sarebbe già in doppia cifra.

Presenze: 12. Reti: 7. Assist: 1. Minuti giocati: 1077'.

28 - EDIN DZEKO (Roma) 6,42

L'ultimo difficile mese lo ha fatto scendere di molte posizioni. Peccato. L'attenuante, per il bosniaco, è quella di non essere al top della condizione e di essere stato impiegato perché l'emergenza lo ha imposto. Stoico col Milan quando con la maschera in volto ha condotto la squadra al successo, segnando di testa. La speranza dei giallorossi è quella di riaverlo al ritorno del campionato brillante come all'inizio.

Presenze: 12. Reti: 5. Assist: 1. Minuti giocati: 1035'.

27 - JOAO PEDRO (Cagliari) 6,42

Il rinnovo della scorsa settimana è il giusto premio all'impegno e alla dedizione mostrata dal brasiliano alla causa del Cagliari. Arrivato nel 2014, è destinato ad esserne una bandiera. Mai così prolifico come in questa stagione, facendo le proporzioni. Un gol esatto ogni 180' e grande lavoro senza palla, apprezzato dai compagni di squadra e soprattutto da Maran, che non si è privato dei suoi servizi in questa stagione nemmeno per un minuto.

Presenze: 12. Reti: 6. Assist: 0. Minuti giocati: 1080'

26 - ALEJANDRO GOMEZ (Atalanta) 6,42

Il solito, entuasiasmante Papu. Che sembra vedere la porta con maggior facilità rispetto alle ultime stagioni. L'Atalanta esprime il miglior calcio d'Italia, ma non può prescindere dall'estro dell'argentino capace di sbrogliare le situazioni più intricate con la sua classe. Peccato per le ultime tre partite, che hanno notevolmente abbassato una media importante.

Presenze: 12. Reti: 4. Assist: 5. Minuti giocati: 894'.