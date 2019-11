TOP 50 TMW - il ballerino va in Nazionale: al nono posto c'è Castrovilli

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al nono posto troviamo Gaetano Castrovilli:

NONO POSTO - GAETANO CASTROVILLI (Fiorentina) 6,58

La convocazione in Nazionale maggiore era inevitabile, meritata. Dalla Serie B all'azzurro nel giro di pochi mesi, è l'escalation di Gaetano Castrovilli, divenuto titolare inamovibile della nuova Fiorentina. Chi ha seguito il torneo cadetto nelle passate stagioni lo avrà sicuramente notato e i due anni di Cremona lo hanno preparato al meglio per il salto fra i "big". Ciò che impressiona per la sua età e la sua inesperienza nel massimo campionato è la continuità. Un solo passaggio a vuoto, quello di domenica a Cagliari dove a naufragare, però, è stata tutta la squadra. Due le partite in cui ha brillato particolarmente: al Mapei Stadium contro il Sassuolo, dove ha segnato e fatto segnare e soprattutto contro il Milan a San Siro, la "Scala del calcio". Ironia del destino, lui che è un ex ballerino.

Il campionato di Castrovilli

Presenze: 12

Reti: 3

Assist: 2

Minuti giocati: 1027'

Miglior voto: 7,5 contro Milan e Sassuolo

Peggior voto: 5 contro il Cagliari