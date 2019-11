TOP 50 TMW - Il boom prima dello stop, al quarto posto c'è Sensi

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al quarto posto troviamo Stefano Sensi:

QUARTO POSTO - STEFANO SENSI (Inter) 6,79

Autentica rivelazione del primo blocco di partite, fino alla pausa di ottobre. Non che Stefano Sensi venisse da una stagione in sordina col Sassuolo, anzi. Né si può dire che l'Inter abbia speso poco per regalarlo a Conte. Però, alzi la mano chi si sarebbe aspettato un simile impatto dal giovane centrocampista urbinate. Impressionante sin dalla prima uscita, quasi mai sottotono e sempre determinante: il suo infortunio ha pesato non poco sul derby d'Italia, le recenti sofferenze evidenziano l'impatto che aveva avuto. Chi se lo aspettava regista, ha trovato invece un incursore temibilissimo, spesso schierato addirittura a ridosso delle punte. Tre gol e quattro assist il suo bottino. Chapeau.

Il campionato di Stefano Sensi

Presenze: 7

Reti: 3

Assist: 4

Minuti giocati: 456'

Miglior voto: 7,5 (tre partite)

Peggior voto: 6 (tre partite)