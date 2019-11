Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al secondo posto troviamo Duvan Zapata.



SECONDO POSTO - DUVAN ZAPATA (Atalanta) 6,86

Una forza della natura. Dopo i 23 gol della scorsa stagione, Duvan Zapata ha ripreso a seminare il panico tra le difese di Serie A. Fino a quanto il fisico glielo ha consentito. Il problema all'adduttore destro riscontrato a ottobre lo ha messo fuori gioco nelle ultime cinque partite. I nerazzurri si consolano con Muriel, che però ha altre caratteristiche e un giocatore di peso come lui manca, per scardinare le aree avversarie ma anche a fungere da sponda per i compagni di squadra. Perché Zapata non solo segna, ma fa anche segnare, cosa in cui è riuscito contro Genoa, Sassuolo e Lecce anche se la partita perfetta vista fin qui è contro la Roma all'Olimpico. La ripresa del campionato, dopo la pausa internazionale, porterà in dote per Gasperini e i tifosi una bella notizia: torna Zapata.

Il campionato di Duvan Zapata

Presenze: 7

Reti: 6

Assist: 3

Minuti giocati: 514'

Miglior voto: 8 (contro la Roma)

Peggior voto: 5.5 (due partite)