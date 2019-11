TOP 50 TMW - Il Ninja fa sognare l'Isola. Al settimo posto c'è Nainggolan

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al settimo posto troviamo Radja Nainggolan:

SETTIMO POSTO - RADJA NAINGGOLAN (Cagliari) 6,67

Il figliol prodigo è tornato. Ed è quello di una volta, meglio di una volta. Inizio a rilento col passo falso all'esordio e le tre partite consecutive fuori causa per problemi fisici. Dal ritorno in campo, alla sesta giornata, è stato un continuo crescendo come il suo Cagliari. Con la SPAL si è visto il primo Nainggolan a spaccare la partita, da fine ottobre è arrivata la fascia di capitano, onorata con tre vittorie col culmine raggiunto nell'ultimo turno contro la Fiorentina. Basti pensare che nessuno in questa stagione era riuscito a meritarsi un 9 in pagella. Il belga, con 3 assist e un gol ai viola, se lo è strameritato.

Il campionato di Radja Nainggolan

Presenze: 9

Reti: 2

Assist: 3

Minuti giocati: 674'

Miglior voto: 9 (contro la Fiorentina)

Peggior voto: 5,5 (contro la Roma)