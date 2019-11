TOP 50 TMW - Il record di Higuain trema. Al primo posto c'è Immobile

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al primo posto troviamo Ciro Immobile.

PRIMO POSTO - CIRO IMMOBILE (Lazio) 6,96

Il primato più scontato possibile. Perché strameritato: 14 reti in 12 partite, numeri impressionanti che fanno tremare Gonzalo Higuain che nel 2016 ha stabilito il record di reti in Serie A con 36 gol. Ciro Immobile è tornato quello di due stagioni fa, straripante, capace di chiudere la stagione con una media di 6,64. Qui siamo ben oltre, con una continuità di rendimento da fenomeno, basti pensare ai cinque 7,5 consecutivi presi. Paradossale, come un 6,5 come quello dell'ultima partita contro il Lecce (naturalmente condita con gol) gli abbia abbassato la media. Nell'anno che porta agli Europei è già al top della forma e anche quando non lo è, condizionato da qualche acciacco, va in gol con estrema facilità. A oggi è semplicemente impensabile contrastarne la leadership al centro dell'attacco azzurro. La speranza è che continui così. Lo sperano anche i tifosi della Lazio, che sognano la Champions League.

Il campionato di Ciro Immobile

Presenze: 12

Reti: 14

Assist: 5

Minuti giocati: 937'

Miglior voto: 8 (contro la Sampdoria)

Peggior voto: 5.5 (due partite)