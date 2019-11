TOP 50 TMW - La classe non ha età: al quinto posto c'è Ribéry

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al sesto posto troviamo Franck Ribéry:

QUINTO POSTO - FRANCK RIBERY (Fiorentina) 6,78

Vecchio a chi? Franck Ribery è arrivato in viola tra l'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina e lo scetticismo di altri addetti ai lavori. Il francese ha silurato ogni perplessità con prestazioni monstre. Merito, va detto, anche di Vincenzo Montella, che ha ridisegnato la sua Fiorentina e spostato l'ex esterno del Bayern Monaco in posizione molto più ravvicinata alla porta, rendendolo centrale nel cuore del gioco dei viola. Tra i perplessi, vi era anche Urbano Cairo, presidente del Torino, che ha raccontato di aver preferito non affondare il colpo sul buon Franck. Guardando il numero 7 viola passeggiare sul Milan a San Siro, potrebbe essersi pentito: la prestazione contro i rossoneri è stata senza grossi dubbi la migliore dell'avventura gigliata del classe '83. Viola che hanno pagato nelle ultime settimane la sua squalifica di tre turni. Tornerà almeno più riposato e soprattutto più arrabbiato di prima.

Il campionato di Franck Ribéry

Presenze: 9

Reti: 2

Assist: 2

Minuti giocati: 579'

Miglior voto: 8 (contro il Milan)

Peggior voto: 5,5 (contro il Brescia)