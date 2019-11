TOP 50 TMW - Piovono assist, al sesto posto c'è Luis Alberto

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Al sesto posto troviamo Luis Alberto:

SESTO POSTO - LUIS ALBERTO (Lazio) 6,75

L'intuizione di Simone Inzaghi di arretrare Luis Alberto nel ruolo di mezz'ala è fra le più geniali degli ultimi due anni di Serie A. La Lazio e lo stesso giocatore ne hanno tratto il massimo beneficio, esaltando la visione di gioco dello spagnolo, capace di mandare a rete i compagni di squadra sfruttando la precisione del suo piede e una velocità di pensiero che ha pochi eguali. Nove assist in 12 partite è un numero impressionante, nessuno come lui in Serie A mentre a livello europeo solo Jadon Sancho e Yoan Court del Brest sono al suo livello. Non è un caso che la sua assenza nelle due partite contro il Celtic abbia pesato: i biancocelesti, già privi di Correa all'Olimpico, si sono privati della propria luce. In campionato, invece, guai a metterlo in discussione.

Il campionato di Luis Alberto

Presenze: 12

Reti: 1

Assist: 9

Minuti giocati: 1055'

Miglior voto: 7,5 (quattro volte)

Peggior voto: 5,5 (contro l'Atalanta)