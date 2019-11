TOP 50 TMW - Pjanic-Veloso: ciak, si gira. Le posizioni dalla 15^ alla 11^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Ecco le posizioni dalla 15^ alla 11^.

15 - JOAQUIN CORREA (Lazio) 6,54

Al "Tucu" gli si rimprovera la scarsa freddezza sottoporta. I numeri di quest'anno registrano l'inversione di tendenza: già 6 reti segnate, che stabiliscono a novembre già un record nel suo curriculum, almeno in campionato. Le qualità tecniche, quelle non si discutevano nemmeno prima. Sempre più importante in una Lazio che deve puntare alla Champions League.

Presenze: 12. Reti: 6. Assist: 0. Minuti giocati: 887'.

14 - MIRALEM PJANIC (Juventus) 6,55

Sarri lo ha incensato dal suo arrivo, definendolo: "Giocatore da 150 tocchi". Non è arrivato a tanto ma si è avvicinato. E poi il solito Pjanic che ha risolto con tiri dalla distanza molte situazioni. E si sta riappropriando dei calci piazzati, nonostante Cristiano Ronaldo.

Presenze: 11. Reti: 3. Assist: 3. Minuti giocatori: 870'.

13 - DOMENICO BERARDI (Sassuolo) 6,55

Che sia davvero il suo anno? Pronti, via, e l'esterno si presenta al ritorno della squalifica con 5 reti e 2 assist. Numeri non ripetuti nei weekend successivi ma che lo hanno visto protagonsita di prestazioni molto buone, salvando anche i suoi nella sfida contro il Lecce.

Presenze: 10. Reti: 7. Assist: 2. Minuti giocati: 869'.

12 - MIGUEL VELOSO (Hellas Verona) 6,55

Altra sorpresa della Top 50. Arrivato da svincolato dal Genoa, il portoghese a 33 anni sta giocando la sua miglior stagione italiana. Regista di grande classe e leader degli scaligeri, ha anche dimostrato di saper segnare. Quando manca si sente: due partite saltate, due sconfitte. Giocatore imprescindibile per Juric.

Presenze: 10. Reti: 2. Assist: 3. Minuti giocati: 864'.



11 - LUIS MURIEL (Atalanta) 6,56

Il nuovo Ronaldo (Il Fenomeno, non il portoghese), così era stato presentato i primi anni della sua carriera, sta mostrando tutto il suo potenziale. Ci voleva Gian Piero Gasperini ad esaltarne le qualità. Impressionante la frequenza con la quale segna, facilitato da un'organizzazione di gioco che lo sta mettendo nelle migliori condizioni. A 28 anni ne stiamo vedendo la miglior versione.

Presenze: 10. Reti: 8. Assist: 0. Minuti giocati: 494'.