TOP 50 TMW - Tonali-Barella, i predestinati. Le posizioni dalla 50^ alla 46^

Oggi presentiamo la Top 50 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 6 partite. Ecco le posizioni dalla 50^ alla 46^.

50 - BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (Fiorentina) 6,25

Ritornato a furor di popolo alla base, dopo sei mesi eccellenti a Empoli, il portiere polacco sta dando continuità di prestazioni pur senza i picchi visti al "Castellani". Una sola vera insufficienza, nella partita d'esordio, poi è tornato a dare sicurezza al reparto.

Presenze: 12. Gol subiti: 19. Minuti giocati: 1.080.

49 - MARTIN CACERES (Fiorentina) 6,25

Media rovinata nell'ultimo turno contro il Cagliari. L'uruguayano è affondato assieme a tutta la squadra. Un peccato, perché fin qui è stato una vera certezza, dando alla giovane Fiorentina esperienza e carisma. Anche il fisico fin qui regge, con 7 partite giocate per intero.

Presenze: 8. Gol: 0. Assist: 0. Minuti giocati: 668'.

48 - FABIO PISACANE (Cagliari) 6,25

Uno dei simboli del Cagliari rivelazione del campionato, ne segue l'evoluzione. Assente nella prima partita, persa col Cagliari, torna in squadra e contribuisce alla risalita con prove eccellenti in difesa togliendosi anche lo sfizio di segnare, come domenica contro la Fiorentina. Pilastro della retroguardia di Maran.

Presenze: 11. Reti: 1. Assist: 0. Minuti giocati: 953'.

47 - NICOLO' BARELLA (Inter) 6,27

Acquistato a peso d'oro dall'Inter, nonostante la giovane età e la realtà provinciale dal quale arrivava ha dimostrato di essere un predestinato del calcio italiano. Qualità e personalità da vendere. Giusto il tempo di rodaggio nelle prime partite, è già un elemento importantissimo di Antonio Conte. Splendido ilgol contro il Verona.

Presenze: 12. Reti: 1. Assist: 3. Minuti giocati: 826'.

46 - SANDRO TONALI (Brescia) 6,27

Nonostante l'inizio deficitario del Brescia, il centrocampista dimostra di avere talento e personalità da vendere. Lo si è capito sin dalla partita d'esordio contro il Cagliari, dove dopo pochi minuti si presenta con un tunnel a Birsa. E il primo gol è un gioiello, anche se non voluto.

Presenze: 11. Reti: 1. Assist: 2. Minuti giocati: 979'.