Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

45' di Juventus-Ajax, la gara è sull'1-1 dopo le reti di Cristiano Ronaldo e di Donny Van de Beek. Una sfida combattuta, da entrambe le parti, dove sia i bianconeri che gli ajacidi si sono resi pericolosi dalle parti e di Onana e di Szczesny.

I top

Senza dubbio Cristiano Ronaldo, al venticinquesimo gol in carriera ai quarti di finale in Champions League. Un Marziano, oggi ben guardato da Veltman e da De Ligt ma che proprio dal tandem olandese è stato perso in occasione del gol. In ogni azione dà l'impressione di poter essere pericoloso. Promossa la scelta Mattia De Sciglio terzino destro: l'italiano è andato bene in entrambe le fasi di gioco.

I flop

Paulo Dybala. Capitano, col 10, per adesso sta completamente fallendo l'occasione che gli ha dato Massimiliano Allegri. Giocate sbagliate, tocchi errati, nel finire di prima frazione ha accusato un problema alla coscia e potrebbe anche essere sostituito. Non bene pure Federico Bernardeschi che ha perso tanti palloni velenosi. Incolpevole protagonista del pareggio dell'Ajax.