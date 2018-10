Top&flop del Cagliari: Barella pronto per big. Klavan, difficile adattamento

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.



Poteva fare il salto in una big già quest'estate, Nicolò Barella. È rimasto nella sua Cagliari dove sta continuando il suo percorso di crescita a grande velocità: il giocatore più talentuoso degli isolani è anche il migliore per rendimento. L'avvento di Rolando Maran in panchina ha portato in dote dal ChievoVerona Lucas Castro e l'argentino fin qui non tradsice le attese, anzi. Si conferma sempre più affidabile Alessio Cragno, decisivo contro la Sampdoria e in generale protagonista di prestazioni sempre più che sufficienti.

Da un sardo all'altro: se Barella è il migliore, a fare da contraltare c'è Marco Sau: "Pattolino" è il giocatore dalla media peggiore, zero gol in sei partite giocate e una media di 5,5. Difficoltoso l'ambientamento nel nuovo torneo per l'estone Klavan, anch'egli fra i peggiori.

TOP

Nicolò Barella (media voto: 6,38)

Lucas Castro (media voto: 6,33)

Alessio Cragno (media voto: 6,31)

FLOP

Ragnar Klavan (media voto: 5,67)

Diego Farias (media voto: 5,60)

Marco Sau (media voto: (5,50)