Top&flop del Cagliari: podio tutto azzurro. Sau desaparecido

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Tre convocati in Nazionale, non accadeva dal 2013 con Agazzi, Astori e Sau. Stavolta i rossoblù divenuti azzurri sono Leonardo Pavoletti, Nicolò Barella e Alessio Cragno. Naturale, quindi, che siano loro ad occupare le prime tre posizioni nella classifica di rendimento della squadra, considerando i giocatori che sono andati a voto almeno in 6 partite. "Pavoloso" è tornato a segnare con una media che ricorda l'esperienza al Genoa. Di testa nessuno come lui e quando è necessario ci mette anche il piede, segnando anche dopo una notte insonne per la nascita del figlio (nell'1-1 contro la Fiorentina). Barella ormai si sta consacrando anche oltre la Sardegna ed è pronto al grande salto. Cragno sta migliorando notevolmente le prestazioni della scorsa stagione, dove chiuse con una media di 6.05. Fra le delusioni Marco Sau sta prolungando un periodo difficile iniziato già nella seconda parte della scorsa stagione, così come Farias mentre gli inizi di Klavan sono stati zoppicanti. L'estone è fuori da quattro partite per problemi fisici e rischia di trovare poco spazio.

TOP



Leonardo Pavoletti (media voto: 6,32)

Nicolò Barella (media voto: 6,29)

Alessio Cragno (media voto: 6,25)



FLOP

Marco Sau (media voto: 5,57)

Diego Farias (media voto: 5,60)

Ragnar Klavan (media voto: 5,67)