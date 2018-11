Top&flop del Chievo: disastro totale. Si salva solo un giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.

Zero punti in classifica, un solo giocatore sufficiente per il ChievoVerona: Stefano Sorrentino. Il numero uno clivense è stato decisivo nel pareggio all'Olimpico contro la Roma e ci ha messo del suo nello 0-0 contro l'Empoli. Il resto è desolazione totale: si va dal 5,78 di Emanuele Giaccherini fino al 5,38 della coppia Radovanovic-Rossettini, comprendendo solo i giocatori col minimo sindacale di presenze. Fin qui non si sta dimostrando un acquisto azzeccato Federico Barba, anch'egli ampiamente al di sotto del 5,5 di media. Numeri impietosi che lasciano poche speranze di salvezza a fine stagione.

TOP

Stefano Sorrentino (media voto: 6,23)

Emanuele Giaccherini (media voto: 5,78)

Fabio Depaoli (media voto: 5,75)

FLOP

Ivan Radovanovic (media voto: 5,38)

Luca Rossettini (media voto: 5,38)

Federico Barba (media voto: 5,44)