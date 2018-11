Top&flop del Frosinone: Ciofani rialza i ciociari. L'inconsistenza di Perica

© foto di Federico Gaetano

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



La classifica di rendimento dei giocatori del Frosinone rispecchia pienamente l'andamento dei ciociari. La prima parte disastrosa è rappresentata dall'ultima posizione di Stipe Perica, al centro dell'attacco nelle prime cinque partite, zero gol e prestazioni quasi sempre insufficienti, in alcuni casi con voti anche sotto il 5. La crescita coincide con il ritorno davanti di Daniel Ciofani, non a caso migliore per media voto con un onorevole 6,21. Altro impatto, quello della punta abruzzese che è riuscita a segnare altre due reti. Non è in classifica il promettente Pinamonti, che Longo sta recentemente iniziando a considerare. Nota di merito per Chibsah e Sportiello, acquisti rivelatisi azzeccati. Al contrario fin qui di Salamon e Zampano, ma anche Hallfredsson e Crisetig, questi ultimi due esclusi dalle ultime partite per motivi fisici e tecnici.

TOP



Daniel Ciofani (media voto: 6,21)

Raman Chibsah (media voto: 6,17)

Marco Sportiello (media voto: 6,13)

FLOP

Stipe Perica (media voto: 5,08)

Bartosz Salamon (media voto: 5,36)

Francesco Zampano (media voto: 5,63)