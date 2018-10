Top&flop del Frosinone: solo in due sopra il 6. Perica non realizza

© foto di Federico Gaetano

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Un punto conquistato in otto giornate. Il peggiore attacco e la peggiore difesa. Il Frosinone di mister Longo, rivoluzionato in estate dopo la promozione, è partito malissimo e non vede ancora la luce in fondo al tunnel. Dei tanti giocatori impiegati fino a questo momento, solo due hanno una media voto superiore alla sufficienza, e il migliore è il portiere che ha incassato più reti in questo campionato: Marco Sportiello.

In negativo, spicca la presenza di Stipe Perica. L'attaccante croato arrivato in estate dall'Udinese per risolvere il problema del gol ha fin qui giocato 555 minuti tra Serie A e Coppa Italia. Ed è ancora alla ricerca della prima rete.

TOP

Marco Sportiello (media voto: 6.06)

Raman Chibsah (media voto 6)

Cristian Molinaro (media voto: 5.86)

FLOP

Bartosz Salamon (media voto: 5.36)

Marco Capuano (media voto: 5.25)

Stipe Perica (media voto: 5.08)