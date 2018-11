Top&flop del Genoa: Piatek? Meglio Kouamé. Sandro fatica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



A sorpresa, rispetto alla prima pausa invernale, Krysztof Piatek non è il miglior giocatore per media voto del Genoa. Il polacco dall'arrivo di Ivan Juric ha smarrito la via del gol: cinque partite con il tecnico croato, zero reti per il centravanti che con Davide Ballardini al timone aveva segnato in ogni partita. Il migliore è Christian Kouamé, che sta mostrando una costanza impressionante vista la giovane età (soli 20 anni). Anche l'ivoriano è diventato pedina pregiata per il mercato. Molto bene Goran Pandev, in barba anch'egli all'età ma per ragioni anagrafiche differenti (35 primavere). Fin qui un disastro il ritorno sotto la Lanterna di Pedro Pereira, così come ci si aspettava di più da Sandro, fra le note liete a Benevento la scorsa stagione. Fatica anche Zukanovic, fra i papabili partenti solo qualche mese fa.

TOP



Christian Kouamé (media voto: 6,42)

Krysztof Piatek (media voto: 6,38)

Goran Pandev (media voto: 6,33)

FLOP

Pedro Pereira (media voto: 5,50)

Sandro (media voto: 5,58)

Ervin Zukanovic (media voto: 5,67)