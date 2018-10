Top & Flop del Milan: Suso batte Higuain. Il capitano affonda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Suso meglio di Higuain. Questo dicono le prime 8 giornate di campionato del Milan. Anzi, 7, considerata la sfida contro il Genoa da recuperare. Lo spagnolo, ad eccezione della partita contro la Roma (voto 6), la migliore di questo Milan, è sempre stato oltre le sufficienza: paradosso. Altra faccia della medaglia Hakan Calhanoglu, brillante proprio contro i giallorossi ma sostanzialmente deludente in questo inizio. Higuain non ha tradito le attese: in cinque partite giocate ha collezionato per quattro volte un 6,5 più il 7,5 conquistato contro il Chievo. Sulle fasce Laxalt e Abate fin qui migliori di Rodriguez e Calabria; Donnarumma e Bonaventura certezze, Biglia e Kessié sufficienti, bene Musacchio. Delusione Romagnoli, che paga la prova disastrosa contro l'Empoli. Malissimo Bakayoko: 5,67 di media in tre partite a voto.

TOP

Suso (media voto: 6,79)

Gonzalo Higuain (media voto: 6,70)

Giacomo Bonaventura (media voto: 6,29)

FLOP

Davide Calabria (media voto: 5,90)

Hakan Calhanoglu (media voto: 5,75)

Alessio Romagnoli (media voto: 5,58)