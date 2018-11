Top&flop del Milan: Suso più decisivo di Higuain. Calhanoglu cercasi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Più che di Gonzalo Higuain, il Milan di questa prima parte di stagione è dipendente dalle giocate di Suso. Lo spagnolo sta vivendo la sua miglior stagione, trovando una continuità mai vista con i colori rossoneri. Fin qui solo Cristiano Ronaldo ha una media voto migliore. E questo la dice lunga sull'andaluso, che in più di un'occasione ha estratto il coniglio dal cilindro ritrovando anche la verve realizzativa. Il 4 rimediato dal "Pipita" contro la Juventus abbassa considerevolmente la media del centravanti argentino, che ad ogni modo sta offrendo un rendimento convincente, così come quello di Bonaventura, anche se i problemi fisici lo stanno condizionando. Fra i flop si assiste a un crollo verticale di Hakan Calhanoglu, tormentato anch'egli da guai fisici ma anche familiari. Ed esclusa la prestazione top contro la Roma e una buona prova contro il Sassuolo è sempre stato ampiamente sotto la sufficienza. Male anche Bakayoko, sebbene le ultime prestazioni portano all'ottimismo.

TOP

Suso (media voto: 6,67)

Gonzalo Higuain (media voto: 6,15)

Giacomo Bonaventura (media voto: 6,13)

FLOP

Hakan Calhanoglu (media voto: 5,56)

Tiemoué Bakayoko (media voto: 5,83)

Ignazio Abate (media voto: 5,83)