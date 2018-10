Top&flop del Napoli: Lorenzo è il Magnifico. Hamsik non convince in regia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Seconda forza di questo campionato, il Napoli con Carlo Ancelotti in panchina ha moltiplicato i suoi punti di forza ritrovandosi con una squadra con più di venti titolari. Il migliore dopo 8 giornate è anche il calciatore che ha segnato di più: Lorenzo Insigne, attaccante che da seconda punta vede molto di più - e meglio - la porta avversaria. Alle spalle del Magnifico ecco Allan, centrocampista in crescita costante e probabilmente il migliore in Serie A nel suo ruolo. Poi, a chiudere il podio, ecco Arkadiusz Milik.

Tra quelli con la peggiore media voto ecco Mario Rui, ultimo in graduatoria. Spicca però anche la presenza del capitano: dirottato in cabina di regia, Marek Hamsik non sembra convincere e non a caso ha saltato più di qualche partita importante per scelta tecnica.

TOP

Lorenzo Insigne (media voto (6.69)

Allan (media voto 6.5)

Arkadiusz Milik (media voto: 6.42)



FLOP

Marek Hamsik (media voto: 5.8)

Fabian Ruiz (media voto: 5.75)

Mario Rui (media voto: 5.67)