Top&flop del Parma: il vintage va di moda. Iacoponi, che dura la Serie A

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.

Squadra rivelazione del campionato, il Parma sta offrendo prove convincenti non patendo minimamente il triplo salto in alto. Merito anche di alcuni elementi vintage: contrariamente alle previsioni, Gervinho e Bruno Alves sono tutt'altro che giocatori prossimi alla pensione. L'ivoriano sta sciorinando prove in stile bei tempi alla Roma mentre il portoghese ha un rendimento nettamente superiore rispetto alla prima parentesi italiana al Cagliari. Oltre il 6,25 anche Barillà, Siligardi, Gaglioso, Inglese e Sepe. Abbondantemente promosso pure Rigoni. Tra i bocciati per ora ci si aspettava di più da Stulac, che paga l'espulsione rimediata contro il Frosinone. Negativo il rendimento di Di Gaudio, Gobbi, Iacoponi e Ceravolo. Ma siamo solo al primo quadrimestre e c'è tempo per loro di rimediare.

TOP

Gervinho (media voto: 6,69)

Bruno Alves (media voto: 6,45)

Antonino Barillà (media voto: 6,36)

FLOP

Fabio Ceravolo (media voto: 5,75)

Simone Iacoponi (media voto: 5,83)

Massimo Gobbi (media voto: 5,83)