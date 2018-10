Top&flop del Sassuolo: Babacar è rinato. Marlon non è una garanzia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Tredici punti nelle prime otto giornate, il Sassuolo è una delle sorprese positive di questo avvio di stagione. Con De Zerbi in panchina la squadra sta riuscendo a coniugare bel gioco e risultati e grazie a una rosa piuttosto ampia ha tante soluzioni a disposizione: non a caso, il giocatore con la migliore media voto non è propriamente un titolare. Si tratta di El Khouma Babacar, giocatore che sta sfruttando bene le occasioni a disposizione.

Le note stonate riguardano soprattutto i volti nuovi: Marlon e Boga non si sono ancora adattati alla nuova realtà e hanno dimostrato di aver bisogno di tempo per diventare dei pilastri della formazione neroverde.

TOP

El Khouma Babacar (media voto: 6.42)

Andrea Consigli (media voto: 6.31)

Alfred Duncan (media voto: 6.3)

FLOP

Jeremie Boga (media voto: 5.7)

Rogerio (media voto: 5.63)

Marlon (media voto: 5.58)