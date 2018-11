Top&Flop del Torino: Meïté, che sorpresa. Zaza-Belotti, non ci siamo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Il punto di forza del Torino fatica ad ingranare: Andrea Belotti e Simone Zaza non hanno vissuto un primo terzo di campionato brillante. Poche le prove convincenti, pochissimi i gol. Solo uno quello realizzato dal lucano, però decisivo nel successo contro il Chievo. Meno atteso il boom di Soualiho Meïté: il centrocampista l'anno scorso col Monaco non ha praticamente visto il campo ed è stato mandato in prestito a Bordeaux per guadagnare minuti. Il Torino si è ritrovato un elemento di qualità e quantità, che in Italia ha anche scoperto il gusto del gol. Piacevole conferma Iago Falque, anche nel ruolo di seconda punta mentre si fa spazio Berenguer.



TOP

Soualiho Meïté (media voto: 6,55)

Iago Falque (media voto: 6,44)

Álex Berenguer (media voto: 6,29)



FLOP

Emiliano Moretti (media voto: 5,67)

Simone Zaza (media voto: 5,81)

Andrea Belotti (media voto: 5,83)