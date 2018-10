Top&flop del Torino: Meité è già il leader. Aina non macina sulla fascia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Dodici punti in otto partite, il Torino occupa alla sosta l'undicesimo posto in classifica. Ci si aspettava di più dalla squadra granata, che nonostante una campagna acquisti importante continua a navigare a metà classifica. Il migliore, però, è proprio uno dei nuovi acquisti: si tratta Soualiho Meité, calciatore arrivato questa estate dal Monaco e già leader della mediana granata. Seguono Iago Falque e Berenguer, da quest'anno titolare dopo una stagione di apprendistato.

Tra i peggiori, spicca il laterale Ola Aina: arrivato in prestito dal Chelsea, il terzino classe '95 ha giocato sette delle otto partite a disposizione, ma solo in tre circostanze ha raggiunto la sufficienza.

TOP

Soualiho Meitè (media voto: 6.44)

Iago Falque (media voto: 6.38)

Alejandro Berenguer (media voto: 6.3)

FLOP

Daniele Baselli (media voto: 5.67)

Emiliano Moretti (media voto: 5.67)

Ola Aina (media voto: 5.57)