Top&flop dell'Atalanta: Ilicic fa svoltare gli orobici. Barrow non va

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Non è un caso trovare Josip Ilicic al comando della classifica di rendimento dell'Atalanta. Da quando lo sloveno si è completamente ristabilito gli orobici hanno cominciato a volare: quattro vittorie consecutive con l'ex Fiorentina autore di tre reti e altrettanti assist. Bene Gollini, anche se non gode dello status di titolare inamovibile mentre riprende quota il Papu Gomez. Grande delusione Musa Barrow: il gambiano, uomo in più nel rush finale della passata stagione, sta collezionando quasi solo prestazioni insufficienti. E zero reti in campionato. Decisamente al di sotto delle aspettative anche del giocatore stesso, che a inizio stagione dopo le buone prove nei preliminari di Europa League puntava ad andare in doppia cifra.

TOP

Josip Ilicic (media voto: 6,5)

Pierluigi Gollini (media voto: 6,29)

Alejandro Gomez (media voto: 6,23)

FLOP

Musa Barrow (media voto: 5,33)

Mario Pasalic (media voto: 5,75)

Hans Hateboer (media voto: 5,78)