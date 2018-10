Top&flop dell'Empoli: sorpresa Terracciano. Giudizi crudeli per Veseli

© foto di Federico Gaetano

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Cinque punti in otto giornate, l'Empoli nonostante un buon gioco espresso in questo avvio si trova in piena zona retrocessione. La squadra di Aurelio Andreazzoli sta pagando episodi sfortunati e i pochi gol realizzati, oltre a un rendimento dei nuovi acquisti che in questo momento non è all'altezza: tre i tre peggiori, due sono volti nuovi approdati in Toscana questa estate.

Il migliore, a sorpresa, è il portiere Pietro Terracciano. Alle sue spalle un talento tutto da seguire come Miha Zajc e l'esperto difensore Domenico Maietta.

TOP

Pietro Terracciano (media voto: 6.31)

Miha Zajc (media voto: 6.21)

Domenico Maietta (media voto: 6.1)

FLOP

Samuel Mraz (media voto: 5.63)

Jacob Rasmussen (media voto: 5.63)

Frederic Veseli (media voto: 5.6)