Top&flop dell'Inter: che muro la difesa. Keita il peggiore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Terza in classifica dopo otto giornate, l'Inter di Luciano Spalletti ha in Ivan Perisic il giocatore con la migliore media voto. Seguono i due centrali di difesa titolari, quella coppia formata da De Vrij e Skriniar che fin da subito ha dato alla squadra le giuste garanzie: entrambi hanno una media voto di 6.33.

Tra i giocatori con la media voto peggiore spicca l'ex Lazio Keita Balde Diao. Arrivato ad agosto dal Monaco, l'attaccante scuola Barça è stato spesso impiegato come prima punta, ma per il momento con risultati poco soddisfacenti. Abbondantemente sotto la media del 6 anche Joao Miranda e Dalbert.

TOP

Ivan Perisic (media voto: 6.38)

Stefan De Vrij (media voto: 6.33)

Milan Skriniar (media voto: 6.33)

FLOP

Dalbert Henrique (media voto: 5.63)

Joao Miranda (media voto: 5.5)

Keita Balde Diao (media voto: 5.4)