Top&flop dell'Udinese: paradosso Lasagna, il peggiore ma in Nazionale

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Centrocampo e trequarti danno le maggiori soddisfazioni in casa Udinese: Valon Behrami è una certezza e anche nel naufragio contro la Juventus è stato uno dei pochi a salvarsi. Spicca l'ottimo rendimento di Rodrigo de Paul: l'argentino è riuscito a eguagliare già il record di gol delle due precedenti stagioni e le sue prestazioni convincenti gli sono valse la convocazione per la Nazionale argentina. Molto bene, a tratti anche eccellente, Seko Fofana. Fra i nuovi acquisti si distingue Pussetto (6,17) mentre Machis e Teodorczyk faticano a trovare spazio e a convincere quando chiamati in causa. Il dato che salta maggiormente all'occhio è quello relativo al peggiore: Kevin Lasagna, convocato oggi in Nazionale.

TOP

Valon Behrami (media voto: 6,50)

Rodrigo de Paul (media voto: 6,50)

Seko Fofana (media voto: 6,31)

FLOP

Jens Stryger Larsen (media voto: 5,75)

Łukasz Teodorczyk (media voto: 5,71)

Kevin Lasagna (media voto: 5,63)