Top&flop della Juve: CR7 il migliore. Su Douglas Costa pesa il 3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Al netto delle vicende giudiziarie. Al netto delle critiche e delle polemiche, Cristiano Ronaldo trascina la Juventus: il portoghese è il miglior bianconero per media voto. Tallonato da due centrocampisti: Pjanic dà qualità, Matuidi quantità. Complicato parlare di flop per una squadra che sta dominando il campionato: Dybala è ancora al di sotto del suo possibile rendimento, mentre su Szczesny pesa ovviamente il fatto di riceve ben pochi tiri in porta. Difficile andare oltre il 6, nella singola gara e nella stagione. Discorso a parte per Douglas Costa: pesa tantissimo il 3 rimediato per la follia nell'episodio con Di Francesco.

TOP

Cristiano Ronaldo (media voto: 6,69)

Blaise Matuidi (media voto: 6,67)

Miralem Pjanic (media voto: 6,42)

FLOP

Paulo Dybala (media voto: 6)

Wojciech Szczesny (media voto: 6)

Douglas Costa (media voto: 5,13)