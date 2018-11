Top&flop della Lazio: certezza Immobile. Milinkovic-Savic, crollo verticale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



È stato il miglior giocatore dalla media voto più alta di tutta la Serie A la scorsa stagione, quest'anno si accontenta di esserlo della Lazio. Ciro Immobile è sempre una garanzia per rendimento e prolificità. Il centravanti è a braccetto con Thomas Strakosha, che si assesta sugli ottimi livelli del campionato passato. Molto soddisfacente l'apporto di Acerbi che al momento non sta facendo rimpiangere De Vrij. Ma è nei flop che arrivano le sorprese: Marusic, che lo scorso anni era stato la bella novità, sta vivendo un'involuzione. Ma è ancor più sorprendente quella di Sergej Milinkovic-Savic: il serbo è tornato dai Mondiali scarico, quasi irriconoscibile. Contro il Sassuolo è arrivata la sesta insufficienza consecutiva e le cifre dell'estate (150 milioni chiesti da Lotito) iniziano a sgonfiarsi.

TOP

Ciro Immobile (media voto: 6,33)

Thomas Strakosha (media voto: 6,33)

Francesco Acerbi (media voto: 6,25)



FLOP



Adam Marusic (media voto: 5,63)

Sergej Milinkovic-Savic (media voto: 5,68)

Wallace (media voto: 5,71)