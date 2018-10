Top&flop della Roma: Lorenzo Pellegrini leader. Pesa l'assenza del Ninja

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Quattordici punti nelle prime otto giornate di Serie A, la Roma è una squadra profondamente rinnovata in estate, che non a caso ha trovato più di qualche difficoltà in questo avvio di stagione. Non è quindi una sorpresa ritrovare tra i tre peggiori di questo avvio due nuovi acquisti: il trequartista Javier Pastore e il centrocampista Bryan Cristante, due giocatori acquistati dopo la decisione della società di cedere Radja Nainggolan.

Tra i migliori, spicca al primo posto Lorenzo Pellegrini, sempre più leader di questa Roma. Alle sue spalle altri due giocatori della vecchia guardia: El Shaarawy e Florenzi.

TOP

Lorenzo Pellegrini (media voto: 6.25)

Stephan El Shaarawy (media voto: 6.2)

Alessandro Florenzi (media voto: 6.17)

FLOP

Javier Pastore (media voto: 5.83)

Federico Fazio (media voto: 5.79)

Bryan Cristante (media voto: 5.5)