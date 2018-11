Top&flop della Roma: Pastore regala l'esplosione di Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.

La top e flop 3 della Roma è indicativa circa quello che è stato il mercato e di come quello che può rivelarsi un errore alla fine porti anche a qualcosa di buono: è il caso di Javier Pastore, colpo estivo che, al netto dei due colpi di tacco vincenti, si può definire al momento un flop. Prestazioni non all'altezza e guai fisici stanno condizionando la seconda parentesi italiana del "Flaco". L'ultimo stop, avvenuto nel derby, è servito però a scoprire quanto sia forte nel ruolo di trequartista Lorenzo Pellegrini. E dire che il giovane fatto in casa sembrava sul piede di partenza in estate. La partita contro la Lazio è stata la svolta e da allora l'azzurro ha offerto giocate e prestazioni di qualità. Ed è il migliore dei giallorossi per rendimento. Promosso anche Stephan El Shaarawy che sta ritrovando la verve realizzativa di un tempo, così come Kolarov si conferma padrone della corsia sinistra. Bocciato Fazio, autore di alcune uscite a vuoto e soprattutto Cristante, la cui ultima partita contro la Sampdoria ha alzato la media, che però resta molto bassa.

TOP

Lorenzo Pellegrini (media voto: 6,25)

Stephan El Shaarawy (media voto: 6,22)

Aleksandar Kolarov (media voto: 6,10)

FLOP



Federico Fazio (media voto: 5,67)

Bryan Cristante (media voto: 5,71)

Javier Pastore (media voto: 5,83)