Top&flop della Samp: attacco super. Il terzo peggiore ha 6: magic moment

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Il terzo "flop" della Sampdoria viaggia con la media-voto del 6: basterebbe questo, a spiegare il momento dei blucerchiati, quinti dopo otto giornate. Condividono la vetta della classifica due attaccanti: Quagliarella e Caprari, con quest'ultimo che ha conquistato la convocazione in Nazionale. A sorpresa resta fuori Defrel col suo 6,36: un'altra conferma della bontà della stagione blucerchiata.

TOP

Gianluca Caprari (media voto: 6,38)

Fabio Quagliarella (media voto: 6,38)

Edgar Barreto (6,36)

FLOP

Bartosz Bereszyński (media voto: 6)

Nicola Murru (media voto: 5,94)

Gaston Ramirez (media voto: 5,92)