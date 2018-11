Top&flop della Sampdoria: Barreto, l'essenziale. Allarme sulle fasce

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime dodici giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno sei partite.



Tre sconfitte consecutive, tutte praticamente senza Barreto (solo 15 minuti contro il Torino). Forse un caso, ma il fatto che il paraguayano abbia la media voto più alta della Sampdoria è abbastanza indicativo sulla sua importanza per gli equilibri dei blucerchiati. Il centroccampista fin qui ha fatto meglio anche dell'evergreen Fabio Quagliarella: passano gli anni, la classe resta per l'attaccante stabiese. Molto bene fin qui la prima stagione in A per Emil Audero. Al contrario si fatica sulle corsie laterali e le ultime prestazioni di Bereszyński e Murru sono state assolutamente insufficienti. In calo Karol Linetty mentre non è ancora valutabile Jankto: il ceco fatica a ritagliarsi spazio e quando gli viene concesso stecca puntualmente: 5,17 la media, ma solo su tre partite a voto.

TOP

Edgar Barreto (media voto: 6,38)

Fabio Quagliarella (media voto: 6,36)

Emil Audero (media voto: 6,13)

FLOP

Bartosz Bereszyński (media voto: 5,68)

Nicola Murru (media voto: 5,71)

Karol Linetty (media voto: 5,91)