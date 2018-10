Top&flop della SPAL: Lazzari il migliore di tutti, Antenucci delude

© foto di Federico De Luca

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

È il miglior crossatore del campionato e ha anche conquistato la maglia azzurra: Manuel Lazzari è per distacco il miglior giocatore della SPAL, in questo avvio di campionato. Gli fanno compagnia dalle retrovie: buone prestazioni per Gomis, che ha relegato in panchina Vanja Milinkovic-Savic, e Vicari, certezza dai tempi della Serie B. Male, invece, uno dei principali protagonisti della scorsa stagione: Antenucci ha una delle medie voto più basse, peggio fa soltanto il nuovo arrivo Fares. Male anche Cionek.

TOP

Manuel Lazzari (media voto: 6,5)

Francesco Vicari (media voto: 6,17)

Alfred Gomis (media voto: 6,06)

FLOP

Mohamed Fares (media voto: 5,5)

Mirco Antenucci (media voto: 5,71)

Thiago Cionek (media voto: 5,81)