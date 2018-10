Top&flop di Serie A. Oggi l'analisi di TMW

© foto di Federico De Luca

Medie voto alla mano per analizzare quanto successo in queste prime otto giornate della Serie A. Approfittando della sosta di campionato, TMW analizzerà squadra per squadra i tre migliori e i tre peggiori delle 20 squadre del nostro massimo campionato. Ci si baserà sulle medie voto di TMW e verranno presi in considerazione solo i calciatori che hanno presto il voto in almeno 5 partite su 8. Partiremo alle 12.45, poi un approfondimento ogni 30 minuti. Seguiteci!