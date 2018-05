Top, flop e rivelazione, Atalanta: Cristante c'è. Delude Petagna

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

Settimo posto in classifica per l'Atalanta che bissa dunque il piazzamento europeo come alla fine degli anni '80. Un'annata dove la Dea ha messo in mostra come sempre un ampio roster di talenti ma dove, soprattutto in attacco, hanno steccato i nomi più attesi della rosa di Gian Piero Gasperini.

I TOP: Bryan Cristante e Josip Ilicic Centrocampista-trequartista e trequartista-seconda punta. Eppure l'italiano e lo sloveno sono i due migliori marcatori stagionali della Dea, rispettivamente con 12 e 15 gol complessivi in tutte le competizioni. Cristante pareva destinato all'oblio, dopo la delusione portoghese. Con Gasp ha trovato la sua esatta dimensione e ora si è rilanciato come talento top del calcio italiano. Ilicic a Firenze aveva finito la sua storia, fatta di qualche alto e tanti bassi. Picchi che ha ritrovato, con una costanza mai avuta prima, all'Atalanta.

I FLOP: Andrea Petagna e Andreas Cornelius Sette gol. In due. Un bottino decisamente magro per un giocatore che pareva destinato alla stagione del salto come Petagna e a quella dell'impatto in Serie A come il danese. A lungo andare, anche Gasperini se n'è accorto e ha optato per altre soluzioni per cercare la via del gol davanti. Rimandati, entrambi.

LA RIVELAZIONE: Musa Barrow Eccola, la soluzione. Gambiano, classe 1998, Musa Barrow è arrivato in punta di piedi nella rosa dell'Atalanta, dalla cantera, ma poi si è preso sorprendentemente il posto da titolare senza mai lasciarlo. E' stata la stagione dell'esordio, del primo assist, del primo gol. Un'annata da ricordare, un tesoro da conservare.