Top, flop e rivelazione, Benevento: scoperta Brignola. Male Cataldi

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Male la prima. Il Benevento, fin dai primi vagiti della nuova stagione, crolla sotto i colpi di formazioni meglio strutturate e organizzate di lei. Però l'orgoglio c'è. La comprensione degli errori fatti d'estate idem. Per questo la Strega deve guardare al futuro con ottimismo, visto che la voglia di tornare nella massima serie, dopo un anno di apprendistato, c'è tutta nella mente di Vigorito. Che a gennaio ha di fatto acquistato i giocatori che hanno cambiato la squadra, a differenza delle delusioni d'estate.

I TOP: Cheick Diabaté e Ranieri Sandro - Sembrava il meno noto e la scommessa del mercato di gennaio. Invece Diabaté, arrivato dall'Osmanlispor, ha segnato 8 reti in Serie A, mostrandosi attaccante degno del nostro campionato. Forza, fisico, fiuto del gol, avrà certamente futuro ad alto livello. Dall'altra parte il Benevento ha riscoperto Ranieri Sandro, preso anche lui in Turchia, leader dell'Antalyaspor e pronto a restare in Italia. Magari ancora nella massima serie dove ha fior di richieste.

I FLOP: Andrea Costa e Danilo Cataldi - Se i colpi di gennaio hanno cambiato il Benevento, la lunghissima sequela di sconfitte consecutive (quattordici, ndr) di inizio anno è arrivata anche per un mercato sbagliato d'estate. Certo, non è tutta colpa dei singoli ma di una gestione sbagliata, però da ragazzi che hanno visto piazze pure più prestigiose come Costa e Cataldi c'era chiaramente da attendersi di più.

LA RIVELAZIONE: Enrico Brignola - E' la vera, grande, scoperta del Benevento. Che dalla sua cantera ha pescata questo giovanissimo furetto di diciotto anni, tre gol in Serie A. Un gioiello che ha già estimatori nella massima serie e per il quale Vigorito potrà ora far scattare una vera e propria asta.