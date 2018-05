Top, flop e rivelazione, Fiorentina: Simeone sugli scudi. Delude Gil Dias

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Federico De Luca

Giudicare la stagione della Fiorentina non è semplice. Sul campo, la classifica racconta che l'Europa non c'è, ancora una volta. Che i conti societari sono pingui, dopo le maxi cessioni d'estate. Che la scomparsa di Davide Astori, capitano viola, è stata la tragica scintilla che ha reso uomini i ragazzi di Stefano Pioli. Tecnicamente, c'è chi ha stupito dove un inizio difficile come Simeone, chi lo ha fatto una volta rimesso nel suo ruolo come Benassi. Chi ha sorpreso come Milenkovic, chi ha deluso come Gaspar, Olivera, Cristoforo e pure i due portieri Sportiello-Dragowski.

I TOP: Giovanni Simeone e Federico Chiesa Quattordici gol al primo anno alla Fiorentina. Meglio di Gabriel Omar Batistuta. 14-13 in A, 15-14 in totale. Piano coi paragoni, ma il Cholito dopo un inizio altalenante si è inserito al top negli schemi di Stefano Pioli dove, tra le armi in più, c'è stato chiaramente pure Federico Chiesa. Che è già oggetto e soggetto di offerte faraoniche alle quali la Fiorentina dovrà resistere nella prossima estate.

I FLOP: Gil Dias e Valentin Eysseric Sono le altre facce della medaglia del mercato della Fiorentina. Che non è riuscita a trovare un altro esterno per gli schemi di Pioli. Se Cyril Thereau ha pagato lo scotto dell'età, Gil Dias non si è saputo imporre: è arrivato con paragoni importanti, sin troppo, ma si è dimostrato leggero e spesso fumoso alla prima esperienza importante. Eysseric, dal Nizza, doveva essere il trequartista del salto di qualità. Esperimento non riuscito.

LA RIVELAZIONE: Jordan Veretout Per distacco, una delle migliori rivelazioni dell'intero campionato. Il francese ha messo in mostra un gioco completo: centrocampista box to box, bravo in fase di realizzazione, freddo su calcio di rigore, sa alternare spada e fioretto. Ed è uno dei perni su cui costruire la Fiorentina del futuro.