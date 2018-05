Top, flop e rivelazione, Lazio: tre tenori come uomini copertina

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

La Champions League è sfumata all'ultimo per la Lazio ma la stagione di Simone Inzaghi è da definire decisamente positiva. I biancocelesti hanno messo in mostra talenti come Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Ciro Immobile ma pure sorprese come Luiz Felipe o rilanciato la carriera di Lucas Leiva. Bravo Igli Tare, brava la Lazio. Che però, alla fine dei conti, fallisce il sogno Champions League.

I TOP: Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile Il serbo è potenzialmente uno dei migliori giocatori al mondo dei prossimi anni. Se premesse e promesse verranno mantenute, si è dimostrato in stagione un giocatore completo. Da tre cifre, quelle che vuole Lotito. Immobile, poi: ha vinto il titolo dei capocannonieri dividendoselo con Icardi. Una preghiera: sia così decisivo anche con la Nazionale...

I FLOP: Nani e Wallace E' finito il tempo delle capriole per Nani. Il rendimento del portoghese non è stato quello delle attese e delle aspettative e l'addio a fine anno è indolore per il progetto del club di Claudio Lotito. Non benissimo pure Wallace che del pacchetto difensivo è forse quello che ha reso peggio.

LA RIVELAZIONE: Luis Alberto Per il rendimento e i numeri, sarebbe tra i top di qualsiasi squadra o quasi della Serie A. La sua carriera pareva destinata a finire come quella di molte eterne promesse mai rispettate. La Lazio e Tare hanno creduto in lui. Vedendoci lunghissimo.