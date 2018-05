Top, flop e rivelazione, Sassuolo: Politano ok. Ma l'attacco delude

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

E' stata una stagione ben più complicata del previsto quella del Sassuolo che si è salvato all'ultimo tuffo. La cura Giuseppe Iachini ha funzionato dopo un inizio complicatissimo con Christian Bucchi. Le critiche di Giorgio Squinzi porteranno però presumibilmente a un addio del tecnico anche per la gestione degli attaccanti. Un pacchetto dove, conti alla mano, ha fatto bene solo Matteo Politano.

I TOP: Matteo Politano e Francesco Acerbi Il no al Napoli a gennaio gli è valso ulteriore stima da parte dei tifosi del Sassuolo. La permanenza di Matteo Politano in Emilia, poi, è stata necessaria per la salvezza della formazione del presidente Giorgio Squinzi, in un pacchetto dove è il solo a salvarsi. Dietro, come di consueto, stagione comunque positiva per il leader arretrato, Francesco Acerbi.

I FLOP: Domenico Berardi e Khouma El Babacar Le note negative, senza dubbio, sono loro due: Berardi ha la chance di rilancio con la convocazione di Roberto Mancini ma sembra l'ultima possibilità prima di esser bollato dallo status di eterna promessa. Babacar è arrivato a gennaio dalla Fiorentina per essere riferimento avanzato e leader dell'attacco. Acquisto fallito, come ammesso dalla delusione di Squinzi.

LA RIVELAZIONE: Claude Adjapong Lui e Rogerio. Sono senza dubbio le sorprese di una stagione complicatissima per il Sassuolo, dove l'esterno dell'Under 21 ha comunque ben figurato, mettendo in mostra una duttilità tattica che gli sarà utile in futuro.