Top, flop e rivelazione, Spal: Antenucci-Borriello, attacco a due facce

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'impresa salvezza è andata a segno per la Spal di Leonardo Semplici. Una rosa dove non sono mancate sorprese, rivelazioni, conferme e delusioni. Mirko Antenucci è il migliore per distacco di un attacco dove ha deluso Marco Borriello. Bene anche i due portieri, Alex Meret e Alfred Gomis, come leader della difesa non ha mancato di far bene anche Francesco Vicari.

I TOP: Mirko Antenucci e Manuel Lazzari Un'annata da protagonista e da trascinatore, quella di Antenucci. Che dopo poche giornate è diventato l'unico vero grande riferimento avanzato della Spal. Menzione pure per Alberto Grassi, uomo salvezza, ma il secondo top è indubbiamente Manuel Lazzari, treno della fascia destra degli estensi e destinato presto al salto di qualità.

I FLOP: Marco Borriello e Sauli Vaisanen Doveva essere il trascinatore e l'icona dell'attacco della Spal. Poi la rottura, improvvisa, e una stagione vissuta da comparsa. Marco Borriello è la delusione della stagione della formazione di Mattioli dove non è riuscito "l'azzardo" Sauli Vaisanen in difesa.

LA RIVELAZIONE: Filippo Costa L'infortunio di Federico Mattiello ha permesso a Filippo Costa di mettersi in mostra e di prendersi, di diritto, la fascia sinistra della Spal. Corsa, sostanza, quantità, sarà il riferimento sull'out mancino per gli emiliani anche nell'anno che verrà. Stavolta da titolare indiscusso.