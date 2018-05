Top, flop e rivelazione, Torino: non è stato l'anno dei numeri 9

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

Da Sinisa Mihajlovic a Walter Mazzarri. Segno che qualcosa non è andato nella stagione del Torino che è partito sognando l'Europa e che ha finito con una discreta ma ininfluente nona posizione a pari punti con la Sampdoria. L'asticella non si è così alzata, complice anche un attacco che ha reso al di sotto delle aspettative.

I TOP: Nicolas N'Koulou e Iago Falque Un colpo di quelli importanti. Da copertina. N'Koulou si è dimostrato perno affidabile per il Torino e le attenzioni da parte dei club di mezza Europa lo dimostrano. Poi Iago Falque: è stato un ulteriore anno di crescita per l'esterno d'attacco che ha dimostrato anche una profonda, e preziosa, duttilità tattica.

I FLOP: Andrea Belotti e M'Baye Niang Dieci gol non sono certo abbastanza per una punta valutata da Urbano Cairo cento milioni di euro, che è perno dell'attacco dell'Italia. Una delusione per il Torino alla stregua di M'Baye Niang che ha ben figurato solo da alternativa a Belotti ma non come titolare sull'esterno destro.

LA RIVELAZIONE: Lorenzo De Silvestri Mica per età o prospettiva. E' perché l'esterno destro ha dimostrato che, con l'allenatore giusto come Mazzarri, può dare il meglio di se. Non solo in fase difensiva ma anche realizzativa, contando soprattutto le reti pesantissime siglate nel finale di stagione.