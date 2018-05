Top, flop e rivelazione, Verona: tante delusioni. Si salva Romulo

Su Tuttomercatoweb.com, gli speciali sulle venti squadre di Serie A: top, flop, delusioni e rivelazioni del campionato 2017/2018

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se il Benevento è uscito tra gli applausi all'ultima di campionato, non si può dire la stessa dell'Hellas Verona. Una stagione nata male e finita sulla stessa scia quella degli scaligeri. Dove i bocciati partono dall'alto e toccano praticamente tutta la rosa. A salvarsi, ma all'ultimo tuffo, sono pochissimi in un'annata nerissima per l'Hellas.

I TOP: Romulo e Nicolas Si salvano i due brasiliani, in casa Hellas Verona. Romulo, jolly a tutto campo, e Nicolas, portiere che ha cercato di salvare il Titanic scaligero fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Non è bastato.

I FLOP: Alessio Cerci e Samuel Souprayen Non tanto per quel che ha fatto sul campo ma per le aspettative e per quello che avrebbe potuto fare. Alessio Cerci è una delusione nella stagione dell'Hellas Verona mentre, per la difesa, è davvero bassa la media voto di Samuel Souprayen, scelto come simbolo del flop difensivo dei veneti.

LA RIVELAZIONE: Moise Kean A 4 gol, insieme a Giampaolo Pazzini che però è stato mandato via a gennaio destinazione Levante, è il miglior marcato dell'Hellas Verona. Il che la racconta lunga sull'annata della formazione di Fabio Pecchia. Classe 2000, è di proprietà della Juventus. Il futuro è chiaramente ancora in Serie A.