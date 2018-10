Top&flop Fiorentina: Veretout primo, Pjaca il peggiore. Mercato bocciato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I migliori e peggiori in base ai voti pubblicati su TMW nelle prime otto giornate. Vengono presi in considerazione solo i calciatori che hanno preso il voto in almeno quattro partite.

Veretout batte Chiesa di un soffio: il centrocampista è il miglior giocatore della Fiorentina in questo avvio di Serie A. Completa il podio Benassi, che però ha iniziato alla grande ed è calato già nelle ultime gare. Marko Pjaca ha la media voto più bassa, colpisce che il podio dei "flop" (definizione ingenerosa, lo ribadiamo qui come in altre occasioni) sia composto da tre nuovi acquisti: al croato fanno compagnia Lafont ed Edimilson, con Gerson (5,94) che si salva per pochissimo.

TOP

Jordan Veretout (media voto: 6,33)

Federico Chiesa (media voto: 6,31)

Marco Benassi (media voto: 6,25)

FLOP

Alban Lafont (media voto: 5,92)

Edimilson (media voto: 5,86)

Marko Pjaca (media voto: 5,79)