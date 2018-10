TOP NEWS Ore 13 - Allegri difende CR7, Napoli punta su Barella

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve, Allegri in conferenza: "CR7 professionista serio, dentro e fuori dal campo" - Leggi la news, CLICCA QUI! TMW - Chievo Verona, Iachini e Ventura...

Karius ci ricasca: altra papera, il Besiktas sotto in Svezia

Le pagelle dell'Eintracht - Haller mattatore, Jovic chiude. Ok i centrali

Rivoluzione Sarriana in salsa inglese: più turnover e tutti importanti

Chelsea, Sarri: "Champions a Napoli non comune. Reds? Li ho stancati"

Serbia, il ct Krstajic su Milenkovic: "Vorrei giocasse centrale in viola"

AS sulla Spagna: "Luis Enrique cancella Jordi Alba"

L'Equipe e le squadre francesi in Europa League: "Desolanti"

Man United, il club punta Pochettino in caso di esonero di Mourinho

Shamrock, accordo col Man City per la cessione di Bazunu

Real Betis, Setien: "Bene i tre punti ma non sono contento del gioco"

Man United, Mourinho esonerato in caso di ko contro il Newcastle

Liverpool, nessun tiro in porta contro il Napoli: non accadeva da sei anni

Xavi: "Io allenatore del Barcellona? Non sono ancora pronto"

Aston Villa, anche Rodgers tra i candidati per la panchina

Genoa, Piatek: "Preziosi guardi più video. Barça? Non ci credo..."

Samp, Defrel: "Segnare qui non è difficile. Problema alla caviglia superato"

Napoli, primo affare per gennaio: è Nicolò Barella

Milik sulla rapina: "Mi stavano aspettando. Non so modello né targa"

Juve, Allegri in conferenza: "CR7 professionista serio, dentro e fuori dal campo"

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

